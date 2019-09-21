رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد 1 × 3 الهلال | الدوري السعودي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد 1 × 3 الهلال | الدوري السعودي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
17:15
1
الفيصلي
الفتح
0
x
17:20
2
الأهلي
الاتحاد
1
x
19:20
3
الهلال
ليستر سيتي
2
x
13:30
1
توتنهام هوتسبير
مانشستر سيتي
8
x
16:00
0
واتفورد
إيفرتون
0
x
16:00
2
شيفيلد يونايتد
أتلتيكو مدريد
0
x
18:30
0
سيلتا فيجو
غرناطة
1
x
21:00
0
يوفنتوس
2
x
18:00
1
هيلاس فيرونا
ميلان
0
x
20:45
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
4
x
15:30
0
كولن
الدوري المصري الممتاز
طلائع الجيش
0
x
15:00
1
المقاولون العرب
الجونة
0
x
17:30
1
الإسماعيلي
بيراميدز
4
x
20:00
0
إنبي