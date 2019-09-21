رياضة | فرج عامر يزور معسكر سموحة قبل مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يزور معسكر سموحة قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد فرج عامر رئيس نادي سموحة بتدريبات الفريق الاخيرة ببرج العرب، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الاهلي الهامة الاثنين المقبل.

ويستعد سموحة لمواجهة الاهلي في مستهل مشواره بالدوري بعد غد الاثنين على ملعب برج العرب.

على الجانب الاخر تأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإصابة.

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ويعاني متولي من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض للإصابة فيها خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر.

ولم يتمكن متولي من استكمال اللقاء حيث خرج في الدقيقة 25 وحل زميله محمد هاي بديلًا له.

ويواجه الأهلي مضيفه سموحة مساء الاثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مستهل مشواره ببطولة الدوري الممتاز.