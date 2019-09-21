رياضة | عمرو مرعي يغيب عن المقاصة أمام أسوان.. وصلاح أمين البديل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو مرعي يغيب عن المقاصة أمام أسوان.. وصلاح أمين البديل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة 20 لاعبا بقائمة الفريق المواجهة لأسوان على ملعب اسوان غدا الاحد في افتتاحية مباريات الفريق الفيومي بالموسم الجديد.

وغاب عمرو مرعي عن قائمة الفريق التي اختارها ميدو للمباراة، ليقترب صلاح امين من المشاركة أساسيا امام أسوان.

وضمت قائمة المقاصة كلا من: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود حمدى ومحمد كوكو فى حراسة المرمى، وأحمد مودى وعاصم سعيد وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن ومحمد دسوقى وحسنى فتحى فى خط الدفاع وصلاح ريكو وميدو جابر ومصطفى شبيطة ومحمد رمضان ومحمد إبراهيم وخالد اوتشو وباولن فوافى فى الوسط، وصلاح عاشور وصلاح أمين فى الهجوم .

وجاءت مباريات مصر المقاصة كاملة بالدوري العام كالآتي:-



مصر المقاصة × اسوان

مصر المقاصة × الزمالك

مصر المقاصة × الجونه

مصر المقاصة × المصري

مصر المقاصة × وادي دجله

مصر المقاصة × حرس الحدود

مصر المقاصة × الاسماعيلي

مصر المقاصة × الاتحاد الاسكندري

مصر المقاصة × طنطا

مصر المقاصة × اف سي مصر

مصر المقاصة × الأهلي

مصر المقاصة × المقاولون العرب

مصر المقاصة × انبي

مصر المقاصة × بيراميدز

مصر المقاصة × طلائع الجيش

مصر المقاصة × سموحة

مصر المقاصة × الإنتاج الحربي