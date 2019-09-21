رياضة | الحناوي وماهر خارج حسابات العميد أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحناوي وماهر خارج حسابات العميد أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج ناصر ماهر وفوزي الحناوي ثنائي سموحة من حسابات حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري خلال مواجهة الأهلي والمقرر لها بعد غد الاثنين وذلك بسبب بند في التعاقد يمنعهم من مواجهة فريقهم.

ها وقد أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الفريق المواجهة للنادي الأهلي، في مستهل مشوار الفريق السكندري بالدوري العام

ويواجه سموحة نظيره النادي الأهلي يوم الاثنين المقبل، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وضمت القائمة كلاً من :

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الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، أحمد جمال، محمود عزت، كريم يحيى، فارس مجاهد، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، شريف رضا، محمد جمال.

يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، محمد حليمو، إسلام الفار، أحمد مكي، إسلام جمال، حسام حسن، رونالد وانجا، محمد كوفي.

وخرج من القائمة ايضا :

إبراهيم عبد القوي، محمد نادي، أحمد فؤاد للإصابة، بينما يغيب كل من: محمود معاذ، هيثم نادي، يوسف علاء، محمد فهمي، سيف فاروق جعفر، السيد فريد؛ للتأهيل مع مفيد خليل أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق.