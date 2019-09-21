رياضة | المصري يعلن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يعلن قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة الفريق المواجهة لحرس الحدود غدا الاحد على ملعب الجيس بالسويس.

ويغيب عن القائمة أحمد عادل ميسي لعدم جاهزيته بدنيا وأحمد جمعة للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، بهاء مجدي لخط الدفاع.

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عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي ايميكا، مفتاح طقطق، حسين رجب، أحمد ياسر، عبد الناصر دي ماريا، حسن علي، عماد فتحي، إسلام عطية، سعيد سينبوري لخط الوسط.

محمود وادي، أوستين اموتو لخط الهجوم.

كان المصري قد نجح في تحقيق فوز عريض على نظيره ماليندي سيتي بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليقترب الفريق البورسعيدي من التأهل لدور الـ32 التكميلي للبطولة.

وقدم المصري مباراة مميزة اليوم بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، حيث بدأ المصري مباراة اليوم بضغط مبكر، وسيطر على مجريات الأمور.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين فريقا المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار يوم 28 من شهر سبتمبر الجارى على ملعب برج العرب بحضور الجمهور.

وكان المصري قد ودع بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في العام الماضي من هذا الدور في مفاجأة على يد فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو، بعدما خسر ذهابا في بورسعيد بثنائية نظيفة وتعادل في مباراة الإياب في بوركينا فاسو بدون أهداف وكانت مباراة الإياب هى أولى لقاءات إيهاب جلال مع الفريق البورسعيدي.