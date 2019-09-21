رياضة | رسميا.. الحمام يتعاقد مع بركات الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الحمام يتعاقد مع بركات الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام تدعيم صفوفه، قبل أيام من غلق باب القيد، استعداداً للموسم المقبل من مسابقة القسم الثاني.

حيث حصل الفريق المطروحي على توقيع اللاعب محمد علاء زويل الشهير بحمد بركات لاعب وسط نادي دلفي السكندري ، لمدة ثلاثة مواسم.

وقام بركات بالتوقيع للحمام في حضور كلاً من رمزي حميدة عضو مجلس الإدارة، وأحمد عاشور المدير الإداري بالنادي، ومحمد الوكيل وكيل اللاعب.

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وتعتبر صفقة بركات الصفقة رقم 14 للفريق منذ بداية فترة الإنتقالات الحالية حيث نجح في ضم: محمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه.

كما ضم الحمام رباعي الإسماعيلي مواليد 1997 شهاب محمد، ومحمود أبو جوده، ومحمد صلاح، ومحمود أبو زيد، ومحمد فتحي حارس كفر الشيخ، وفرج شوقي حارس فاركو، وعمر مرعي حارس حرس الحدود، وعمار شحاتة لاعب وسط أسوان.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعداده للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،وسيد إبراهيم مدرب ،وعادل عبد العزيز مدرب ، وعلي شمس مدرب أحمال ، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ،وسيد زهران مديرا للكرة،وأحمد عاشور مدير إداري ،وهاني زيتونة مسئول معدات ، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1 وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.

وقام مجلس إدارة الحمام بقيد ثمانية لاعبين فقط من قوام الموسم الماضي وهم : أحمد الدماطي،ووليد إبراهيم ، وضياء مسعود، ومهنا منصور ، والدسوقي مسعد، وأحمد سمير الفار، ويايا كونيه، ومحمد شعبان.