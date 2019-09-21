رياضة | البلايلي يكشف سر فوز الأهلي أمام الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلايلي يكشف سر فوز الأهلي أمام الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي الجزائري يوسف البلايلي، لاعب الأهلي عن مواجهة فريقه، مساء اليوم، أمام الفتح، والتي فاز بها الأهلي بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلايلي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز اليوم، اللاعبين تجمعوا قبل المباراة و ركزوا على الفوز، لان الكبير لابد وأن يكون قريب من الصدارة ومنافس عليها دائمًا".

وافتتح اللاعب دجانيني تافاريس أول أهداف اللقاء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفتح.

وأحرز نجم الأهلي عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والعشرين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد الفتح بلا نقاط ليبقى في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين.

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واستطاع الأهلي أن يبطل عقدة النحس التي لازمت الفريق مؤخرا، وذلك بعد خسارته أمام نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الخسارة التي تسببت في إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي.

ويتولى صالح المحمدي حاليًّا تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد إقالة إيفانكوفيتش.

وعانى الأهلي من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.