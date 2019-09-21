رياضة | صدمة قوية لجماهير الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية لجماهير الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال عن تعرض الدولي البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط نادي الهلال للإصابة خلال مشاركته في مواجهة الاتحاد، مساء اليوم السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "شعر لاعب الهلال البيروفي أندري كاريلو بألم طفيف في عضلة الفخذ أثناء لقاء الاتحاد والهلال فضّل على إثره الجهاز الفني استبداله حرصًا على سلامته"

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وشارك كاريلو في بداية اللقاء بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله مع بداية الشوط الثاني ونزول نواف العابد بديلا له.

يذكر أنه يدير اللقاء تحكيميا الحكم التركى كونيت شاكير، ويعاونه باهاتين دوران، وطارق أنجون "مساعدين"، والحكم الرابع السعودى تركى الخضير، أما حكم الفيديو فهو النرويجى سفاين موين، ومساعد حكم الفيديو البرتغالى نيلسون مونيز.

ويتصدر نادي الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، من ثلاث مباريات خضها الزعيم فى الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.

