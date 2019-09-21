رياضة | دمنهور ينتظر الدعم المادى من محافظ البحيرة ويناشد رجال أعمال المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور ينتظر الدعم المادى من محافظ البحيرة ويناشد رجال أعمال المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله ومعه الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة أحمدساري، التدخل العاجل وتقديم الدعم المادى، من قبل محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة وجميع رجال الأعمال بالمحافظة في ظل دخول فريق دمنهور علي موسم كروي جديد لمنافسات دوري القسم الثاني.

وتأتي العقبة أمام مجلس إدارة دمنهور في مواصلة الصرف علي فريق الكرة بسبب وجود التزامات كثيرة عليها بمختلف الأنشطة الرياضية تحتاج لموارد مالية كثيرة جدا.

ومن جانبه، أكد إيهاب عبد الله أن ضعف الإمكانيات المالية للنادى منع الفريق الدمنهوري من إقامة معسكرات خارجية قبل خوض أي مباراة هامة ضمن منافسات دوري القسم الثاني التي تقام حاليا رغم قناعته بمدى أهمية المعسكر، موجهاً شكره لأعضاء الفريق من جهاز فنى بقيادة أحمدساري ولاعبى الفريق علي العمل في هذه الظراوف المالية الصعبة جدا .

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طلب مجلس إدارة نادى دمنهور ومعه الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة أحمدساري بضرورة ، التدخل العاجل وتقديم الدعم المادى من قبل محافظ البحيرة وجميع رجال أعمال المحافظة فى ظل وجود أزمة مالية طاحنة بالنادى، جعلت المجلس لا يملك أى إمكانيات لصرف مكافآت ومستحقات اللاعبين المتأخرة منذا الموسم الماضي وعدم شراء ملابس وأدوات للتدريبات والمباريات .

لم يحصل نادي دمنهور على أى دعم خلال الفترة الماضية ويأمل في وجود دعم مادي مناسب من محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة لتدعيم الفريق الدمنهوري من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 15صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمود البركي لاعب وسط غزل المحلة، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، و السيد سويلم مدافع منتخب السويس، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد جمال مدافع المصري البورسعيدي،وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال ،وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي،و ابراهيم حميدو صانع ألعاب حوش عيسي.