رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر الآن عبر قناة beIN SPORTS HD 3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر الآن عبر قناة beIN SPORTS HD 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "نويفو لوس كارمينيس" معقل غرناطة، مساء اليوم السبت؛ لمتابعة مباراة برشلوجة وغرناطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتشهد مباراة برشلونة وغرناطة مساء اليوم مشاركة ميسي مع فريقه للمرة الأولي في الدوري المحلي هذا الموسم، بعدما غاب عن المواجهات الأربع السابقة؛ لمعاناته من الإصابة التي تعرض لها في الحصة التدريبية الأولى بعد فترة الإجازة الصيفية، وفاز فريق برشلونة في هذه المواجهات مرتين وتعادل مرة وخسر مثلها في الليجا هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط، خلف إشبيلية صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، فيما يحتل غرناطة المركز السادس برصيد 7 نقاط خلف برشلونة بفارق الأهداف.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:-

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وغرناطة على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساء يتوقيت جرينتش، ويقود اللقاء تحكيميا الحكم جييرمو كوادرا فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:-

تذاع مباراة برشلونة وغرناطة حصريًا وعلى الهواء مباشبرة عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، كما يمكنكم اللقاء عبر شبكة قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وتنقل المباراة على قناة LaLiga TV Bar الإسبانية.

البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:-

وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال والاتحاد، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

التشكيل المتوقع لبرشلونة في مواجهة غرناطة:-

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حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - فيربو

خط الوسط: فيدال - بوسكيتس - دي يونج

خط الهجوم: ميسي - سواريز - جريزمان

التشكيل المتوقع لغرناطة في مواجهة برشلونة:-

حراسة المرمى: روي سيلفا

خط الدفاع: قوينيي - خيرمان سانشيز - دومينجوس دوارتي - فيكتور دياز ميجيل

خط الوسط: أنخيل مونتورو سانتشيز - يانخيل هيريرا

الوسط الهجومي: داروين ماتشيز - فيدي فيكو - خوسيه أنطونيو رودريجيز

خط الهجوم: روبيرتو سولدادو