رياضة | قائمة المحترفين.. أول فرمان من حسام البدري في منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة المحترفين.. أول فرمان من حسام البدري في منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر عن قائمة المحترفين الذى سيضمها للمشاركة مع الفراعنة خلال أول معسكر تحت قيادته والمقرر إقامته فى الفترة من 7 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر المقبل.

ويقوم حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، بمتابعة كل لاعبي مصر المحترفين وأيضاً بمتابعة مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

ومن المفترض أن يعلن حسام البدري المدير الفنى لمصر عن المحترفين خلال ساعات من أجل إرسال الإستدعاء لأنديتهم قبل 15 يوم من المعسكر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" قائمة اللاعبين المحترفين المتوقع إختيارهم تحت قيادة البدري، وهم :

1_ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

2_ أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى

Advertisements

3_ محمد الننى لاعب بشكتاش التركي

4_ محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى.

ويرفض البدري ضم أي لاعب محترف لا يمثل إضافة قوية للفراعنة أيا كان اسمه أو اسم الفريق الذي يلعب له.

واجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، من أجل إطلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سياسة المدرب الجديد للفراعنة خلال المرحلة المقبلة وأيضاً على معرفة مقتراحاته للجهاز المعاون الذى سيكون معه فى قيادة المنتخب الذي يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وحددت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى مع البدري يومين للإستقرار على الجهاز المعاون ثم إقامة مؤتمر صحفي للإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.