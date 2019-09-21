رياضة | فايلر يعالج نجم الأهلي نفسيا قبل مواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يعالج نجم الأهلي نفسيا قبل مواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ على عقد جلسة مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق؛ بمقر إقامة بعثة الفريق بالإسكندرية.

وجاءت الجلسة بناءا على طلب المدير الفني؛ والذي طالب اللاعب؛ بنسيان خطأه والذي تسبب في ركلة جزاء ثانية للزمالك في مباراة السوبر؛ والتركيز على مباراة سموحة؛ بالدوري العام.

كما حرص فايلر على تقديم الثناء والشكر للاعب؛ طوال المباراة رغم تغيير مركزه بالمباراة؛ مؤكدا بأن الأهم هو الفوز بالمباراة وإسعاد جماهير الفريق.

ودخل حمدي فتحي؛ في حالة حزن بعد المباراة بسبب ضربة الجزاء التي تسبب فيها لصالح الزمالك؛ بالمباراة التي انتهت للأهلي بثلاثية مقابل هدفين وتوج بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه.

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على جانب آخر قام الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي؛ مساء اليوم السبت بزيارة معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالأسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب. واشاد الكابتن الخطيب خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق بالجهود الكبيرة التى بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتجيتها عشاق الأهلي فى كل مكان.

وقال رئيس النادي للاعبين خلال الجلسة أنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتا الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الإفريقية فى مونديال العالم للأندية.

وأوضح أن النادي سيواصل دعمه القوي فى جميع الاتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي فى استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا، مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا فى حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات .

وواصل الكابتن الخطيب حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته الشديدة فى قدراتهم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التى تبقى كلمة السر الدائمة فى تحقيق الإنتصارات والوصول إلى منصات التتويج . يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين على استاد برج العرب فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.‎