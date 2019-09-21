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الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية جديدة بالدوري السعودي

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استطاع نادي الهلال أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري السعودي.

ملخص الشوط الأول بين الهلال والاتحاد بالدوري السعودي

بدأ الشوط الأول بسيطرة وخطورة من نادي الهلال الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 16 عن طريق كارلوس إدواردو  لتظهر بعض الفرص من لاعبي الاتحاد لخطف هدف التعادل ولكن فاجأهم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 26 عن طريق إدواردو ومع العديد من المحاولات سجل الاتحاد هدفه الأول في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.

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ملخص الشوط الثاني بين الاتحاد والهلال

وبدأ الشوط الثاني وكان الهلال لا يزال هو الأكثر سيطرة وخطورة وسط محاولات كثيرة من لاعبي الاتحاد لخطف هدفهم الأول ولكن دون جدوى ثم تفاجئ الفريق بطرد عبد الله المالكي في الدقيقة 82 ليسجل الهلال هدفه الثالث في الدقيقة 89 عن طريق جيوفينكو لينتهي اللقاء بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الهلال إلى 10 نقاط ليظل مسيطر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بينما يقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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