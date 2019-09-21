شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطلق تصريحات مثيرة للجدل تجاه جماهير أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بعض جماهير أتلتيكو مدريد بسبب مباراة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات رونالدو بشأن حركته في مباراة أتلتيكو مدريد

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة ةسكاي سبورتس" الإيطالية: "الناس يحبون التحدث بصورة غير منطقية، هذا كل شيء بشأن حركتي في مباراة أتلتيكو، هناك الكثير من الناس الأغبياء".

رونالدو يتحدث عن فوز يوفنتوس على فيرونا

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وتحدث رونالدو عن فوز.يوفنتوس على فيرونا قائلا: "الشيء المهم هو أن الفريق فاز اليوم لقد أرهقنا بعد دوري أبطال أوروبا، وهو أمر طبيعي فقط بعد السفر، والمباراة القوية في مدريد، لكننا تمكنا من حسمها".

يذكر أن نادي يوفنتوس كان قد فاز على نادي هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي.

ترتيب يوفنتوس وفيرونا عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.