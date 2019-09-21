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أرقام قياسية لمانشستر سيتي عقب ضرب واتفورد بثمانية أهداف بالدوري الإنجليزي

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استطاع نادي مانشستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي واتفورد بثمانية أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الممتاز على ملعب الاتحاد.

أرقام قياسية لمانشستر سيتي عقب الفوز على واتفورد

وقد أصبح نادي مانشستر سيتي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يسجل 8 أهداف في مباراة واحده.

كما أصبح نادي مانشستر سيتي أول فريق يسجل 5 أهداف في ال 18 دقيقة الأولى من مباراة بالدوري الإنجليزي.

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وسجل سيرجيو أجويرو أحد أهداف السيتي ليصبح ثالث لاعب يسجل 100 هدف ليصبح ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي بملعبه.

بيرناردو سيلفا يحقق رقم قياسي جديد له

وقد سجل بيرناردو سيلفا أول "هاتريك" له مع مانشستر سيتي في مسيرته مع الفريق وأصبح ثالث برتغالي يحقق الثلاثية في الدوري الإنجليزي.

وبهذه النيتجة يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة ليظل متواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد واتفورد عند نقطتين في المركز العشرين.

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