شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن عن إصابة نجم صفوفه أمام الاتحاد والان مع التفاصيل

اعلن نادي الهلال منذ قليل عن تعرض لاعبه البيروفي أندره كاريلو لاعب وسط نادي الهلال للإصابة خلال مواجهة الاتحاد في كلاسيكو المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل اللجتماعي تويتر صورة لكاريلو معلقًا:"شعر لاعب الهلال البيروفي أندري كاريلو بألم طفيف في عضلة الفخذ أثناء لقاء الاتحاد والهلال فضّل على إثره الجهاز الفني استبداله حرصًا على سلامته"

وبدأ كاريلو اللقاء بشكل أساسي قبل أن استبداله في بداية الشوط الثاني ونزول نواف العابد بدلا عنه