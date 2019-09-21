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الان تتابع الهلال ينفرد بالصدارة بفوز كبير على الاتحاد والان مع التفاصيل
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حقق الهلال فوزًا جديدا على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أقيمت مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وسط حضور جماهير كبير.
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