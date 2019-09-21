اخبار الرياضه

الهلال ينفرد بالصدارة بفوز كبير على الاتحاد

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الان تتابع الهلال ينفرد بالصدارة بفوز كبير على الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 10:27 م, 21 سبتمبر 2019 م

التعليقات: 0

حقق الهلال فوزًا جديدا على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

أقيمت مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وسط حضور جماهير كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال ينفرد بالصدارة بفوز كبير على الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا