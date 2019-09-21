الهلال ينفرد بالصدارة بفوز كبير على الاتحاد

حقق الهلال فوزًا جديدا على نظيره اتحاد جدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أقيمت مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة وسط حضور جماهير كبير.