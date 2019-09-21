بالصور| كبير الأهلاوية في فلسطين لـ"اليمن العربي": الفوز بالسوبر كان له مذاق خاص

السبت 21 سبتمبر 2019

أسامة عمر

كتب سيد مصطفي

قال أسامة عمر، المتحدث باسم ألتراس الأهلي في فلسطين، إن دولة فلسطين تعمها فرحة وسعادة بعد فوز النادى الاهلى المصري بالسوبر المصري، بعد تغلبه على نادي الزمالك المصري بنتيجة 3/2



وبارك عمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، لمجلس الادارة والجهازالفنى والادارى واللاعبين وجمهور الاهلى العريق رقم واحد بالمدرجات على الصورة الحضارية، مبينُا أنه كان فوز بمذاق خاص حتى اخر دقيقة.

Advertisements

وأضاف كبير الاهلاوية بدولة فلسطين، أنه على ثقة بان الاهلى سيكون على قدر المسئولية ويسعد جماهيره فى كل مكان، مشيرًا إلى أنه وكان الشوط الاول لربما يخرج ب4 اهداف على الاقل ولولا الاصابات وضربات الجزاء لزادت النتيجة

وتمنى عمر، أن مصر العروبة كل الخير والامن والامان والاستقرار قيادة وحكومه وشعب وان يجنبها الفتن، و مصر تمثل لنا عمق عربى كبير وعمود الخيمة وتربطنا كفلسطينيين علاقات تاريخية مع مصر على مر التاريخ، و كل التمنيات للمارد الاحمر بالتوفيق وحصد المزيد من الالقاب والبطولات.

وأوضح كبير الاهلاوية بدولة فلسطين، أن جماهير فلسطين عامة تابعت المباراة مثل المحافظات في مصر العربية، مباراة حماسية حتى أخر دقيقة، و الأهلي كان محتاج دفعة معنوية كبيرة، واللاعبين كانوا على قدر المسئولية دائما ما يفرحون الجمهور.