شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف رسالة ميتشو للاعبى الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مع لاعبى فريقه، على هامش المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم، السبت فى اطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الاثنين المقبل، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد الخواجة الصربى جلسة طويلة مع لاعبى فريقه، تحدث خلالها عن خسارة السوبر أمام المارد الأحمر، وحرص ميتشو على معالجة بعض الأخطاء سواء فى الجانب الدفاعى أو الهجومى، من أجل عدم الوقوع فيها مجددًا.

وناقش الخواجة الصربى خلال جلسته مع اللاعبين بعض النقاط الفنية الخاطئة التى وقعوا فيها، على رأسها التمركز الدفاعى وعدم الضغط على الخصم من وسط الملعب لعدم منحه فرصة الهجوم على المرمى، كما ناقش بعض الجمل الفنية التى كان من المفترض اتباعها أمام الأهلى لكنها لم تنفذ على الوجه الأكمل.

كما شدد ميتشو على لاعبيه، ضرورة عدم التأثر كثيرًا بخسارة الديربى وفقدان لقب السوبر، حتى لا يؤثر سلبيًا على نتائج المواجهات المقبلة، لاسيما وأن الزمالك ينافس فى بطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا، ويجب عليهم اسعاد الجماهير باقتناص تلك البطولات.