20 لاعبا فى قائمة طنطا استعدادا لوادى دجلة فى الدورى...

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جدة - عمرو شويل اختار أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لطنطا، 20 لاعبا لمواجهة وادى دجلة فى الأسبوع الأول للدورى غدا على ملعب بتروسبورت. وجاءت القائمة كالتالى: "على فرج وإسلام طارق وسليمان عبد ربه ومحمد العشرى ومحمود مسعود ومحمد الشاذلى وأحمد قطاوى وباسم عبد العزيز ومحمود كابونجا وأحمد الألفى وإيهاب سمير وباسم عبد العزيز وأحمد الشناوى ومحمد حسام وعبد الرحمن الدح وإسلام فؤاد ووليد عادل وتاديو لوانجا والحسن ضيوف وإسلام فؤاد". ويأمل أيمن المزين فى تقديم مردود جيد فى أولى مباريات الفريق بالدورى واعتماد نفسه كأحد المديرين الفنيين الجيدين بالدورى بعدما تخصص خلال الأعوام الماضية قى صعود الفرق من القسم الثانى للأضواء وكان آخرها طنطا، وهو ما جعل مجلس الإدارة برئاسة فايز عريبى فى التمسك به بالأضواء.

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