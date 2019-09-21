شكرا لقرائتكم الزمالك يخسر خدمات محمد عبدالغنى أمام جينيراسيون السنغالى للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك خبرا سيئا بعد تأكد مدافعه محمد عبد الغنى، عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، التى ستقام يوم السبت القادم، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، للإصابة.

وكان محمد عبد الغنى خرج مصابا فى مباراة السوبر المصرى بشد فى العضلة الخلفية أمام الأهلى ما أدى إلى استبداله بعد 8 دقائق من اللقاء، الذى انتهى بخسارة الزمالك بثلاثية أهداف مقابل هدفين.

Advertisements

وكان "الخليج 365" قد كشف حجم إصابة عبد الغنى خلال القمة بجانب تأكد غيابه عن لقاء فريقه القادم أمام الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم الاثنين القادم، فى الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، وذلك وفقا لما أكده مصدر مطلع بالزمالك فأن طبيب الفريق أكد للاعب إنه لن يتمكن أيضا من اللحاق بمباراة الفريق الأبيض فى البطولة الأفريقية.