شكرا لقرائتكم عمر جابر يفتتح أهداف بيراميدز فى شباك إنبى بالدقيقة 28... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز عمر جابر لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه بمرمى إنبى فى الدقيقة 28، خلال اللقاء المقام باستاد الدفاع الجوى فى الدور الأول للدورى.

مرر عبدالله السعيد كرة أرضية لعمر جابر، الذى يتوغل لحدود منطقة الجزاء لإنبى ويسددها قوية تصطدم بقدم رامى صبرى مدافع إنبى، وتخدع حارس إنبى معلنا عن الهدف الاول لبيراميدز.

بدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكرى، ويلفريد كانون، محمد حمدى.

خط الوسط: عمر جابر، محمد فتحى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إيريك تراورى.

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خط الهجوم: محمد فاروق.

ودفع على ماهر المدير الفنى لإنبى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز.

خط الوسط: محمد أشرف روقة وحميد ماو وأمامهما محمد بسيونى وأحمد شكرى ومحمد شريف.

خط الهجوم: عمر بسام.

يذكر أن محمد شريف المتواجد بشكل أساسى فى تشكيل إنبى أمام بيراميدز يعد أحدث صفقات الفريق البترولى بعدما تم ضمه فى نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من الأهلى.