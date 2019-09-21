شكرا لقرائتكم أخرتها كدة .. بتروجت والترسانة يفاوضان أيمن حفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك بسبب خطأ إدارى منع المقاصة من قيد اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى، وهو ما جعل مشاركة اللاعب مع الفريق الفيومى لحين أقرب فترة قيد أمر صعب المنال.
ويبحث مسئولو المقاصة على إحدى الأندية الخارجية التى لم يغلق فترة القيد بها من أجل انتقال اللاعب لإحداها، بينما يبحث أيضا المسئولون عن إحدى الأندية القاهرية التى تشارك بالقسم الثانى وقيد أيمن حفنى بإحداها للمشاركة معها حتى فترة الميريكاتو الشتوى المقبل.
وقد اكد مصدر قريب من اللاعب أنه رفض فكرة اللعب بدورى القسم الثانى مطلقا ، وأنه رحب بالإستمرار مع المقاصة حتى فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة مرحبا فقط بالإنتقال لإحدى الأندية الخارجية فقط.
يذكر أن أيمن حفنى انتقل من الزمالك إلى مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 3 مليون جنيه بناء على رغبته الخاصة على أمل المشاركة مع الفريق بشكل أساسى.
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