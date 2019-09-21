شكرا لقرائتكم فيدرر يحافظ على تقدم فريق أوروبا في كأس ليفر للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حافظ روجر فيدرر على سجله المثالي في كأس ليفر للتنس أمام نيك كيريوس يوم السبت بانتصار مثير 6-7 و7-5 و10-7 على اللاعب الأسترالي ليمنح فريق أوروبا التقدم 5-3.

وفي مباراته أمام 17 ألف في جنيف، فاز فيدرر المدعوم بجماهير بلاده على كيريوس للمرة الثالثة في نفس العدد من نسخ البطولة ليقود فريق أوروبا للاقتراب من الفوز قبل الحصة المسائية التي ستشهد خوض رفائيل نادال لمباراته.

وقال فيدرر الذي نال 20 لقبا على صعيد البطولات الأربع الكبرى "كان الأمر متقاربا حقا وهو ما اتضح من خسارة المجموعة الأولى لذا فقد كان من الصعب خسارة المباراة.

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"الجماهير قد تشعر بذلك ويمكنني أن أشعر أنا بذلك. كنت بحاجة لبعض الطاقة لكي امضي قدما لكنك لا يمكنك القيام بذلك إذا لم تسدد ضربات جيدة. كان نيك يؤدي بشكل جيد للغاية، كنت أحاول الحفاظ على تركيزي. إذا ما استطعت أن تقلب حالة الزخم فستجد أن الجماهير عادت لمتابعة المباراة باهتمام وحماس. سأحتاج لسدادات أذن المرة المقبلة. كان الأمر استثنائيا".

وفي وقت سابق، فاز جون ايسنر 6-7 و6-4 و10-1 على الألماني الكسندر زفيريف ليساعد فريق العالم على التعادل مع فريق أوروبا بنتيجة ثلاث نقاط لكل فريق.

ومع منح نقطتين عن كل انتصار في اليوم الثاني للبطولة المقامة في جنيف، بدا زفيريف في طريقه لتعزيز تفوق أوروبا، التي انهت يوم الجمعة متقدمة بنتيجة 3-1، بعد أن تفوق في المجموعة الأولى الصعبة عبر شوط فاصل. ومع ذلك، عاد ايسنر صاحب الطول الفارع في المجموعة الثانية وكسر ارسال منافسه ليتقدم 5-4 بتسديدة مباشرة طويلة قبل أن يدفع المباراة نحو مجموعة فاصلة هيمن فيها على الأداء.

وسيواجه نادال منافسه ميلوش راونيتش في ثالث مباريات الفردي قبل أن يلعب اللاعب الاسباني إلى جوار ستيفانوس تيتيباس في مواجهة زوجي فريق العالم المؤلف من كيريوس وجاك سوك.