شكرا لقرائتكم الفيصلي يهزم الاتفاق ويتصدر مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفيصلي عروضه القوية بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واصل الفيصلي عروضه القوية عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، ليتصدر الترتيب مؤقتاً.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 46 حينما تكفل مدافع الاتفاق علي الخيبري بتحويل عرضية اللاعب خالد كعبي بقدمه بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر مؤقتاً بفارق نقطة عن الهلال الذي تنتظره مواجهة قوية أمام اتحاد جدة في وقتٍ لاحق اليوم، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.