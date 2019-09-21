الفيصلي يهزم الاتفاق ويتصدر مؤقتاً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الفيصلي عروضه القوية بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، واصل الفيصلي عروضه القوية عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، ليتصدر الترتيب مؤقتاً.
وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 46 حينما تكفل مدافع الاتفاق علي الخيبري بتحويل عرضية اللاعب خالد كعبي بقدمه بالخطأ في مرماه.
وارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر مؤقتاً بفارق نقطة عن الهلال الذي تنتظره مواجهة قوية أمام اتحاد جدة في وقتٍ لاحق اليوم، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.
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