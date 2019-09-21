شكرا لقرائتكم بايرن يجتاز كولون برباعية.. وكوتينيو يفتتح رصيد أهدافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مواصلة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود بايرن ميونخ إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ساحق 4 -صفر على كولون يوم السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز باير ليفركوزن على يونيون برلين 2 - صفر وهيرتا برلين على بادربورن 2 - 1 وتعادل فرايبورغ مع أوغسبورغ 1 - 1.

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على استاد "أليانز آرينا" في ميونخ ، أكد ليفاندوفسكي عمليا رغبته في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية مع بايرن وبرهن على شراهته لهز الشباك حيث سجل ثنائية جديدة ليقود الفريق البافاري إلى الفوز الثمين.

وافتتح ليفاندوفسكي، 31 عاما، التسجيل في المباراة بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثالثة ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني. واستغل بايرن تفوقه العددي بعد طرد كينجلسي إهيزيبو لاعب كولون في الدقيقة 59 وسجل الفريق هدفين آخرين عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان بيرسيتش في الدقيقتين 62 من ضربة جزاء و73.

ورفع بايرن رصيده إلى 11 نقطة وتجمد رصيد كولون عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي والرابعة له مقابل انتصار واحد في المباريات الخمسة التي خاضها في البطولة هذا الموسم. ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى تسعى أهداف في هذه المباريات الخمسة حيث سجل هدفا واحدا على الأقل في كل من هذه المباريات.