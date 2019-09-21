بيريرا وماديسون يمنحان ليستر نقاط توتنهام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق ليستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام إلى فوز بنتيجة 2 - 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 29 وتعادل ريكاردو بيريرا لليستر سيتي في الدقيقة، 69 قبل أن يسجل جيمس ماديسون هدف الفوز في الدقيقة 85.
وتوقف رصيد توتنهام عند ثماني نقاط في المركز الخامس، مؤقتا، متلقيا هزيمته الثانية، في الدوري، هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.
في المقابل، قفز فريق ليستر سيتي من المركز السادس إلى الثاني، بشكل مؤقت أيضا، محققا انتصاره الثالث هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.
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