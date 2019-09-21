متحدث الجيش الإسرائيلي يهنيء الأهلي بالسوبر.. والجماهير المصرية: ’’وأنت مال أمك!‘‘

كتب: ضياء السقا

واصل أفيخاي أدرعي، متحدث الكيان الصهيوني، استفزازه المتعمد للشعب المصري.

وقدم أفيخاي التهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه بكأس السوبر المصري، ونشر صورة من تتويج الشياطين الحمر، على صفحته بالفيس بوك، وكتب: ‏"ألف مبروك للنادي ⁧‫#الاهلي‬⁩ فوزه ببطولة كأس السوبر أمام ⁧‫#الزمالك‬⁩".

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وانهالت التعليقات الغاضبة من الجماهير المصرية سواء الأهلاوية أو الزمالكاوية، وعبروا عن استغرابهم من تدخل متحدث جيش الصهاينة في كل المناسبات المصرية، ومن بين التعليقات: "وأنت مال أمك، بص في ورقتك، ملكش دعوة".

كان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري، بعدما فاز مساء الجمعة على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين.