انسحاب لاعبي الزمالك من ملعب برج العرب أثناء استلام لاعبي الأهلي الكأس

قام لاعبي نادي الزمالك بمغادرة ملعب برج العرب مساء أمس عقب انتهاء مباراة السوبر، من دون استلام الميداليات الفضية بعد أن لاقى الفريق الخسارة أمام فريق نادي الأهلي في لقاء السوبر المصري وانتهاء المباراة بفوز الأهلي بــــ 3 أهداف مقابل هدفين لنادي الزمالك، وقد أعلن مصدر في اتحاد الكرة عن عقوبات مشددة تنتظر فريق الكرة في نادي الزمالك بإصدار غرامات بعد رفض لاعبيه الصعود لاستلام الميداليات الفضية لحصولهم على المركز الثاني، فيما توج نادي الأهلي ببطولة كأس السوبر المحلي.

كما قد رفض لاعبو الزمالك استلام ميداليات بطولة السوبر، خلال استلام فريق النادي الأهلي للميداليات الذهبية بعد فوزه على فريق نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في مباراة قوية قد أقيمت ما بين الفريقين على ملعب برج العرب