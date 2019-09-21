لقاء ERwrt: يلا شووت بث مباشر برشلونة here Shoot| رابط مشاهدة مباراة برشلونة غرناطة كورة اون لاين...

يلا شووت بث مباشر برشلونة وغرناطة Yalla shoot الجديد بلس كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر barcelona اليوم كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر برشلونة، يعود النادي الكتالوني اليوم السبت لليجا الأسبانية بعد أولى جولات دوري الأبطال حيث يلتقي اليوم مع فريق غرناطة في مباراة قوية من المتوقع وبقوة أن تشهد مشاركة النجم الأسطوري ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم أساسيا بعد تعافيه من الاصابة، حيث خاض ميسي قرابة نصف ساعة في مباراة البلوجرانا الأخيرة أمام دورتموند الثلاثاء الماضي، نقدم لكم رابط البث متعدد الجودة حصريا شف الأن

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هنا كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر حصري Kora live يلا شوت برشلونة مباشر كورة ستار، ولم يبدأ البارسا البداية القوية المنتظرة منه في الليجا كونه حامل اللقب، حيث يظل في المركز السادس من جدول الترتيب بعد 4 مباريات فاز في اثنين منها وتعادل في واحدة وانهزم في الأخرى، ويتطلع المشاهدين اليوم لمتابعة اللقاء لمعرفة ما سيحدث لشكل الفريق في المسابقة المحلية بعد عودة قائدهم ميسي للمشاركة بصورة طبيعية، برشلونة يلا شووت بث مباشر اليوم يوتيوب.

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ورفض دي يونج المنتقل هذا الموسم من أياكس للفريق الكتالوني توجيه اللوم لفالفيردي على اختياره لمركزه الذي لم يعتاد عليه حيث يلعب بصورة متقدمه وهو ما يؤدي لظهوره بصوره أبهت من التي كان عليها الموسم الماضي

وقام فالفيردي باراحة ميسي من المشاركة أساسيا وفضل عدم البدء به ودفع بسواريز بجوار جريزمان في المقدمة الهجومية بنما جاور ميسي في البدلاء الشاب اللاعب المتميز فاتي

دخول اللاعبين الآن للملعب مع الطاقم التحكيمي للقاء لاجراء القرعة، لاعبو البرسا يستعدون لانطلاقة أحداث الشوط الأول