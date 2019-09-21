 GOAL MESSI  بث مباشر برشلونة وغرناطة يلا شوت YALLA BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر...

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وقد استطاع فريق برشلونة أن يلعب أربعة جولات في الدوري الإسباني، وقد تمكن من الانتصار في مباراتين، بث مباشر برشلونة وغرناطة كورة ستار برشلونة وغرناطةيلا شوت بث مباشر كورة لايف بث مباشر برشلونة وغرناطةالآن koora live مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة كورة اون لاين، كورة ستار بث مباشربرشلونة وغرناطةالآن كورة لايف برشلونة وغرناطة live يلا شوت قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports Max بث مباشر الاسطورة بث مباشر مباراة برشلونة وغرناطة يوتيوب بث مباشر كورة جول. واستطاع أن يتعادل في مباراة أخرى، بينما لم يتمكن من الفوز من خلال فريق اتلتيك بلباو، وكان هذا في أول مباراة له في الدوري الإسباني، واستطاع أن يحصل حتى الآن على رصيد نقاط سبعة نقطة، أما غرناطة فهو سيحاول الفوز اليوم حتى يتمكن من الحصول على إحدى عشر نقطة في الدوري الإسباني.

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