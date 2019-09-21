Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم bein sport في الدوري الاسباني

تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر اليوم 21-9-2019 في الجولة الخامسة من مباريات الدوري الاسباني المباراة ستقام علي ملعب نويفو لوس كارمينيس بمدينة غرناطة بإسبانيا، فريق برشلونة الذي يستعيد جهود نجمه العالمي ليونيل ميسي فى مباراة الليلة، رصيده من النقاط سبعة وفي المركز السادس بجدول الليجا الاسباني، و فريق غرناطه الذى سيلاقى البرشا على أرضه له سبعة نقاط أيضا، مباراة اليوم يسعى خلالها لاعبو برشلونة للفوز للتقدم نحو قمة القمة التي يحتلها الآن اشبيلية، وضح من التشكيل ليونيل أن ميسي سيكون على مقاعد البدلاء رغم عودته .

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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم السبت على قنوات بي ان سبورت الرياضية، حيث تذاع المباراة اليوم على قناة beIN SPORTS HD 3، وقد تم اختيار المعلق خالد الحدي للتعليق علي المباراة، ستبدأ أحداث المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات، يلا كورة مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر، يلا شوت برشلونة بث مباشر، الاسطورة livehd7 بث مباشر برشلونة ضد غرناطة اليوم بجودة عالية بدون تقطيع.

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يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة اليوم مع فريقه برشلونة ضد فريق غرناطة الليلة، حيث غاب ميسي فى المباريات الأربع الماضية.

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