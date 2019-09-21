شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الأمير محمد بن سلمان : الفيصلي يقتنص الفوز من الاتفاق بهدف نظيف والان مع التفاصيل

استطات فريق الفيصلي ان يحرز فوزا على نظيره الاتفاق بهدف دون رد اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الرابعة من عمر الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني ال89

وارتقي الفيصلي برصيده الي ٨ نقاط فيما اصاب الركود رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس .

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الاتفاق علي الخيبري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.