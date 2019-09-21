شكرا لقرائتكم خبر عن هدف جدو العكسي يمنح الإسماعيلي بداية مظفرة بالدوري المصري (فيديو) والان مع التفاصيل
سجل محمد ناجي (جدو) هدفا بطريق الخطأ في مرماه ليمنح الإسماعيلي الفوز 1-صفر على الجونة مع انطلاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
لكن أول هدف في المسابقة جاء عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري عندما منح المقاولون العرب الفوز 1-صفر على طلائع الجيش.
وجاء هدف الإسماعيلي بعدما أرسل عبد الرحمن مجدي ركلة حرة حاول جدو، هداف كأس الأمم الأفريقية 2010، إبعادها لكنه وضعها برأسه في مرماه بطريق الخطأ بعد مرور ربع ساعة من البداية.
واليوم وبضربة رأس أيضا استغل الجزيري تمريرة من محمد سالم من الجهة اليمنى وأحرز هدف المقاولون قبل ربع ساعة من النهاية.
وكان المقاولون أهدر ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب حيث أنقذ محمد بسّام حارس الجيش الكرة التي سددها المدافع محمد سمير.
واحتسبت الركلة بعد خطأ من أحمد سامي ضد طاهر محمد طاهر.
ويختتم الأهلي حامل اللقب والزمالك الجولة يوم الاثنين المقبل.
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