شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا يهدر صدارة موقتة في مباراة حمراء والان مع التفاصيل

عجز مرسيليا عن تحقق فوزه الرابع تواليا وتصدر ترتيب الدوري الفرنسي موقتا، بتعادله مع ضيفه مونبلييه 1-1 السبت في المرحلة السادسة، في مباراة شهدت رفع البطاقة الحمراء ثلاث مرات في الوقت البدل عن ضائع.

وكان مرسيليا حقق 3 انتصارات متتالية ويأمل في انتزاع صدارة موقتة من باريس سان جرمان حامل اللقب الذي يحل الاحد على ليون في قمة المرحلة.

وخلافا لمجريات اللعب تحت امطار ملعب "فيلودروم"، افتتح مونبلييه التسجيل بهدف عكسي لبونا سار (17). وبعد عدة محاولات، توصل مرسيليا الى نقطة التعادل بهدف فالير جيرمان (74).

Advertisements

وبعد احتكاك بين بوبكر كامارا مدافع مرسيليا وجوردان فيري لاعب وسط مرسيليا، طردهما الحكم في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع، وألحق بهما نجم مرسيليا ديميتري باييت (90+3) لتوجيه عبارات خارجة عن النص إلى الحكم.

وسيغيب باييت عن مواجهة ديجون الثلاثاء والتي كان كامارا سيغيب عنها أصلا لايقافه. لكن زميله الاسباني ألفارو غونزاليس أصيب مطلع المباراة وسيفتقده فريقه أيضا عن المواجهة.

وقد يعمد المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش الى الدفع بالكرواتي دويي تشاليتا-سار والشاب لوكا بيران في مباراته المقبلة لتعويض غياباته الدفاعية.