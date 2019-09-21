شكرا لقرائتكم خبر عن البلايلي: اعد جماهير الأهلي بالفوز بلقب دوري المحترفين والان مع التفاصيل
علق اللاعب الجزائري يوسف البلايلي، على فوز الأهلي أمام مضيفه الفتح بثنائي نظيف.
وحقق الأهلي فوزه أمام نظيره الفتح بهدفين دون رد، ضمن في مباريات الجولة الرابعة من لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وصرح البلايلي في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء اللقاء:"الحمد لله على الفوز اليوم، اللاعبين تجمعوا قبل المباراة و ركزوا على الفوز، لان الكبير لابد وأن يكون قريب من الصدارة ومنافس عليها دائمًا".
وبهذا الفوز ارتقي رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في المركز الرابع، فيما استقر رصيد الفتح بدون نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين.
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