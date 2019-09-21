شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي على دكة البدلاء والجديد يشارك أساسيا .. تشكيل البرسا لمواجهة غرناطه والان مع التفاصيل

يعتبر برشلونة ضيفاً كبيرا مقارنة بنظيره غرناطة وذلك المواجهة التي ستجمعهم في الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني.

ويسعى البرسا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الليجا هذا الموسم، بعد الانتصار الضخظ على نظيره فالنسيا بلجولة الماضية.

ويجلس النجم صاحب الكرات الذهبيه الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء مره اخري، فيما منح المدرب إرنيستو فالفيردي فرصة من ذهب للمشاركة الأساسية للمنضم الجديد جونيور فيربو

وتمضن التشكيل المتوقع البرسا كلا من

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حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، جونيور فيربو

خط الوسط: راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، دي يونج

الهجوم: جريزمان، بيريز، سواريز