شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان بالقوة الضاربة ضد ميلان بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تشكيل الفريق الرسمي ضد نادي ميلان بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي. موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان وملعب المباراة وستلعب مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في تمام الساعة 9:45 مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو. تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان بالدوري الإيطالي حراسة المرمي : هاندانوفيتش خط الدفاع : دي فري، سكرينيار، جودين خط الوسط : امبروزيو، باريلا، بروزوفيتش، سينسي، اسامواه Advertisements الهجوم : لوكاكو، مارتينيز تشكيل ميلان بالدوري ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي حراسة المرمي : دوناروما خط الدفاع : كونتي، موساكيو، رومانيولي، رودريجز خط الوسط : كيسي، هاكان، بيليا الهجوم : سوسو، بيونتيك، لياو ترتيب إنتر ميلان وميلان في الدوري الإيطالي ويتواجد نادي إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

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