شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحقق فوز صعب على فيرونا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
استطاع نادي يوفنتوس أن يفوز على نظيره نادي هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي.
ملخص الشوط الأول بين يوفنتوس وفيرونا
وبدأ الشوط الأول وكان كلا الناديين مشكلان خطورة على بعضهم البعض ثم أضاع ناذي فيرونا ركلة جزاء في الدقيقة 20 ولكنه سجل هدفه الأول في الدقيقة 21 عن طريق فيلوسو ولكن جاء رد نادي يوفنتوس سريعا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31 عن ذريق رامسي لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ملخص الشوط الثاني بين يوفنتوس وفيرونا
وبدأ الشوط الثاني وكان نادي يوفنتوس هو الأكثر سيطرة مع وجود بعض المحاولات من لاعبي فيرونا ولكن سجل نادي يوفنتوس هدفه الثاني عن طريق ركلة جزاء سجلها كريستيانو رونالدو في الدقيقة 49 وأضاع كلا الفريقين العديد من الفرص لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.
وبهذه النتيجة يصل رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.
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