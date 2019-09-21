شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدفع مليون جنيه استرليني للسيتي بسبب"هكر" والان مع التفاصيل

ركزت تقارير صحافية إنجليزية أن نادي ​ليفربول​ الإنجليزي دفع مليون جنيه استرليني لمنافسه ​مان سيتي​ قبل عده أعوام، بعدما شكا الأخير من تعرضه لقرصنة طالت برنامجاً للبحث عن المواهب.

وركزت صحيفة "ذا تايمز" الاضواء علي الاتفاق السري أبرم في سبتمبر 2013، بعدما لجأ مان سيتي الى خبراء ف القرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض لاختراق معلوماتي من قبل النادي الأحمر ام لا.

وتبيّن لهؤلاء الخبراء أن هناك عددا من الأفراد مرتبطين بليفربول تمكنوا من الدخول عددت مرات الى حساب نادي سيتي على برنامج "سكاوت 7" الالكتروني الذي يتضمن قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف لاعب في العالم، إضافة الى أشرطة مصورة لأدائهم، وهو مخصص لمساعدة الأندية في البحث عن المواهب وتحديد اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم.

وبحسب تقرير صحيفية "تايمز"، لم تكن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على علم بالتسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين، وأشارت الصحيفة الى أن ليفربول قام أيضا بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقر النادي أو أي من الأفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم.