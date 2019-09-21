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الأهلي يفوز على الفتح بثنائية نظيفة في الدوري السعودي

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استطاع نادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الفتح بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بيتهم منذ قليل ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الأهلي والفتح بالدوري السعودي

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوم من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، محمد خبراني، لوكاس ليما.

خط الوسط: نوح الموسى، دي سوزا، عبد الفتاح عسيري.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، تفاريس، عمر السومة.

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بينما بدأ الفتح المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: ماكسيم كوفال

خط الدفاع: اندريه بينتو، علي لاجمي، ماتياس اجوير، محمد ناجي.

خط الوسط: مروان سعدان، محمد الفهيد، على الحسن.

خط الهجوم: جوستاف ويخايم، على الزعقان، محمد مجرشي.

ملخص المباراة بين الأهلي والفتح بالدوري السعودي

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي الأهلي وسط بعض المحاولات من لاعبي الفتح وسجل هدفي الأهلي كل من تافاريس في الدقيقة 6 وعمر السومة في الدقيقة 22 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي بينما يظل رصيد الفتح بدون نقاط في المركز السادس عشر.

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