شكرا لقرائتكم خبر عن كل مالا تعرفه عن أسطورة الإنترميلان "جوسيبي مياتزا" والان مع التفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن ديربي ميلانو الشهير بديربي ديلامادونينا، الذي يجمع بين الإخوة الاعداء انتر ميلانو وايه سي ميلان علي أرضية ملعب جوسيبي مياتزا بالمدينة الإيطالية ميلانو في التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة ، ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من عمر الكالتشيو ، الانتر المتصدر صاحب العلامة الكاملة برصيد 9نقاط من 3مباريات خاضها في الدورى الايطالي يستضيف ميلان صاحب 6النقاط من 3مباريات لعبها فاز في لقاءين وهزم بمباراة وحيدة أمام اودينيزي في إفتتاحية الموسم الجديد ، انتر ميلانو علي قمة جدول الترتيب في المركز الأول بينما يحتل ميلان المركز الثامن .

نبتعد قليلا عن الحديث عما سيفعله كلا الفريقان في موقعة الليلة ، ونذهب للحديث عن الملعب المستضيف لديريي لومبارديا .

من هو جوسيبي مياتزا الذي يحمل اسم ملعب انتر ميلانو ؟!

جوسيبي مياتزا هو طفل معدوم الإمكانيات لايملك من رفاهية الحياة شيئا، ولد في أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في ميلانو سنة 1910 وبالتحديد في يوم 23 اغسطس ، توفي والده في الحرب العالمية الاولي وهو في الثامنة من عمره ، كان الابن الصغير في هذه الاسرة اليتيمة الفاقدة لعائلها, رغم الظروف المأساوية التي عاشها جوسيبي رفضت أمه السيدة فينديتريس نزوله الي سوق العمل للمساعدة بقدر من المال في في هذه الظروف الصعبة التي قد تمنحهم احساس مؤقت بالحياة الإنسانية الكريمة ، أصرت السيدة فينديتريس علي الرفض وعملت هي بنفسها كبائعة الفاكهة والخضروات لتوفير اساسيات المعيشة لأبنائها الايتام، من هذه اللحظة انشغل مياتزا بالمشاركة والذهاب الي المدرسة يوميا للتعلم املا في أن يحصل علي وظيفة حكوميةتنتشال الأسرة من الفقر والجوع الشديد ، في هذه الاثناء بدأ جوسيبي لعب كرة القدم في طرقات وحوارى ايطاليا الضيقة لفت انتباه الكبير والصغير لما يمتلك من موهبة فريدة في كرة القدم رغم صغر سنه وقصر قامته فجوسيبي كان يملك من الطول 1,69سم و73 من الكيلو جرامات، ذاع صيته هذا الشبل في إرجاع ايطاليا ،وبدات الأندية الإيطالية تقاتل بعضها البعض للفوز بالفتي الذهبي الذي سيغير احداث التاريخ كاملة ، وبالفعل انتقل جوسيبي مياتزا الي انتر ميلانو وهو بعمر 17 وذلك في موسم 1927_1928 , الفتي الذهبي يشغل مركز راس الحربة ، لعب جوسيبي في صفوف انتر ميلانو لمدة 13عام من موسم 1927_1928 الي موسم 1940_1941 ، حقق فيها 4 القاب جماعية و3القاب فردية ،حيث توج مع انتر ميلانو بثلاث بطولات اسكوديتو ولقب وحيدة بكأس كوبا دا ايطاليا ،حصد جوسيبي لقب هداف الدورى الايطالي في 3مناسبات مع الانتريستا اعوام 1930_1936_.1938.

_ الصدمة.

في مفاجأة كبري انتقل جوسيبي مياتزا معشوق جمهور انتر ميلانو الي الغريم التقليدى ايه سي ميلانو في عام 1941مثل فيها الاسود والاحمر لمدة عامين لعب 37مباراة وسجل 9اهداف .

_ الإنتقال من الغريم التقليدي الي العدو التاريخي مستقبلا.

بعدما مثل جوسيبي كبار مدينة ميلانو ذهب إلي تورينو ليلعب بقمصان السيدة العجوز اليوفنتوس لمدة موسم واحد شارك في 27مباراة وسجل 10اهداف .

_ الذهاب الي إقليم لومبارديا أثناء الحرب العالمية الثانية.

واصل مياتزا التنقل بين الأندية الإيطالية ليذهب هذه المرة لمدينة فاريزى بشمال ايطاليا في إقليم لومبارديا ليمثل فريق المدينة فاريزى الصاعد حديثا الي السيري A وذلك في موسم 1943_1944 ,لعب بين صفوف فريق المدينة المسمي بالحديقة لكثر الخضار والحدائق 20مباراة سجل فيها 7اهداف.

عقب الحرب العالمية الثانية.

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_ اتجه مياتزا الي مدينة بيرجامو ليمثل فريق المدينة الفقيرة اتالانتا وذلك في موسم 1945_1946 شارك معهم في 14مباراة وسجل هدفين.

_ العودة إلي بيته القديم

عاد في موسم 1946 _ 1947 إلى ناديه الأول إنتر ، ليختتم مسيرته الكروية مع النادي الذي بدأ منه _ مثل فريقه القديم الجديد في17 مباراة سجل فيها هدفين .

لم تكن جماهير الإنتر تنتظر منهُ الشيء الكثير عند عودتهِ و قد ناهز من العُمر 37 عام ، فقط اراده الإنتر ليُنهي مسيرتهٌ الحافلة بالالقاب في ناديهِ المفضل الذي برز فيه كأسطورة و ستبقى مدى السنين ٠

لماذا لقّبهُ الناس بالباليا جاءت هذهِ التسمية من مادة الفيزياء ! !

هُناك مادة لزِجة تُدرّس في الفيزياء تسمى بهذا الاسم البالية balilla و هي مادة لاتستطيع ان تمسكها اليد لِأنها مائعه ولزجة جداً وتستخدم دائماً في مواد البناء ٠ سُمّي بذلك لِسهولة اختراقة المدافعين و صعوبة امساكهِ ، مثل هذه المادة اللزجة ، و كان لا يرحم حُراس المرمى ، و قد اُشتُهر ايضاً بانهُ بعد كل مباراة ينام في منتصف الليل ولكن لااحد يعرف لماذا ؟.

_ الدفاع عن الوطن داخل المستطيل الأخضر.

مياتزا لعب للأدزوري لمدة 9 أعوام من 1930 الي 1939 خاض فيها 59 مُباراة ، فاز في 53 مُباراة ، و خسر 6 مُباريات فقط ، و سجّل للمُنتخب الأيطالي 33 هدف ٠ كان مصدر خوف ومصدر خطر و أزعاج للمنتخبات وهو في عُمر الـ 24 سنة فقط ٠ وحقق لقبين لكأس العالم في عامي 1934 و1938 ، و كان مياتزا أفضل هدّاف في تاريخ منتخب إيطاليا.

_ الوداع

في رابالو و هي مدينة بمقاطعة جنوي حيث كان جوسيبي يعيش أيامهُ الأخيرة ، تُوفي هذا البطل الكبير بِتاريخ ... 21 أغسطس 1979 ، عن عُمُر ناهز الـ 69 عام ، و بِرحيلِهِ بكت كُل أيطاليا ، و بكى كُل من عاش زمانهُ و رأى سحرهُ و فنهُ الخالد الذي لن يتكرر أبداً ٠