الان تتابع شاعر يفاجئ جمهور مباراة الاتحاد والهلال بقصيدة في حب الوطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 8:32 م, 21 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 فاجأ الشاعر محمد السكران، قبل قليل، جمهور مباراة الاتحاد و الهلال بقصيدة في حب الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

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