شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الجولة الأولى للدورى بـ4 مباريات قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف غدا الأحد، مباريات الجولة الأولى لبطولة الدورى الممتاز والتى انطلقت أمس بثلاث مباريات، حيث تقام اليوم 4 لقاءات غاية فى الصعوبة والقوة، البداية فى أسوان عندما يستضيف فى الثالثة عصرا مصر المقاصة، حيث يدخل الفريقان فى ظل ظروف مختلفة، لكون أصحاب الأرض يخوضون اللقاء الأول عقب عودتهم للدورى الممتاز، ويسعى الفريق الجنوبى لتحقيق نتيجة إيجابية بقيادة مديره الفنى مجدى عبدالعاطى. فى المقابل يسعى أبناء الفيوم لتحقيق الفوز فى ظل تدعيم الفريق بمجموعة مميزة من اللاعبين بجانب وجود جهاز فنى كفء بقيادة أحمد حسام ميدو.

ويستضيف عند الخامسة والنصف الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار فريق مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز، ويدخل أصحاب الأرض المباراة رافعين شعار لا بديل عن الفوز من أجل تحقيق الفوز واقتناص أول ثلاث نقاط فى المسابقة مستغلين مشاركة المنافس لأول مرة فى تاريخه، بينما يسعى مصر بقيادة مديره الفنى عبدالناصر محمد إلى تحقيق مفاجأة واقتناص نقطة على أقل تقدير.

وفى نفس التوقيت يلتقى وادى دجلة مع طنطا فى مواجهة متشابهة من اللقاء السابق، حيث يمتلك أبناء دجلة الخبرة واللاعبين المميزين الذين يرجحون كفة فريقهم أمام فريق صاعد حديثا للدورى الممتاز. وتختتم مباريات اليوم عند الثامنة مساء بلقاء المصرى وحرس الحدود، بملعب الجيش بالسويس.