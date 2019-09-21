شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يستدرج ليفربول بملعب «ستامفورد بريدج» لتعطيله عن لقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار محبى ومتابعى الدورى الإنجليزى، عند الخامسة والنصف مساء اليوم «الأحد»، صوب ملعب ستامفورد بريدج، عندما يحل ليفربول ضيفاً على نظيره، تشيلسى فى قمة الجولة السادسة.

يدخل الفريقان المباراة، وقد تلقى كل منهما خسارة فى جولته الأولى فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، حيث خسر ليفربول أمام نابولى الإيطالى بهدفين دون رد، على ملعب سان باولو، بينما سقط تشيلسى على ملعبه أمام فالنسيا الإسبانى بهدف نظيف. ويسعى كل من ليفربول وتشيلسى لمصالحة جماهيرهما الغاضبة بسبب الخسارة فى تحقيق فوز غال فى الدورى المحلى. يدخل ليفربول المباراة متصدرا للدورى بـ15 نقطة، جمعها من الفوز فى جميع المباريات التى خاضها، ويسعى يورجن كلوب، المدير الفنى، لمواصلة زحفة نحو اللقب، معتمدا على الثلاثى المرعب فيرمينو ومحمد صلاح وساديو مانى، وقال كلوب: مباراة اليوم لن تكون سهلة لفريقه، خصوصا بعد الخسارة أمام نابلى، وأكد أن المنافس سيبذل قصارى جهده لتعطيل الريدز فى زحفه نحو درع الدورى. وعلى الجانب الآخر، يدخل تشيلسى المباراة محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 8 نقاط، وبفارق 7 نقاط كاملة عن الصدارة.