شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار لـ«ميتشو» وتحذيره من المجاملات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الحزن داخل نادى الزمالك بعد خسارة لقب السوبر المحلى إثر الهزيمة التى مُنى بها الفريق الكروى الأول أمام نظيره الأهلى، أمس، بثلاثة أهداف لهدفين، وحمّلت الجماهير البيضاء الغاضبة المدير الفنى ميتشو مسؤولية الهزيمة بسبب أخطائه فى تشكيل الفريق بالشوط الأول وخوضه المباراة بدون مهاجم صريح، مما منح الأفضلية للمنافس، خصوصا أن الزمالك امتلك زمام الأمور عقب تعديل التشكيل فى الشوط الثانى.

وتفاعل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع غضب الجماهير بسبب أخطاء ميتشو فى الشوط الأول ووجّه رئيس النادى إنذارا شديد اللهجة لميتشو وحذره من مجاملات بعض اللاعبين على حساب لاعبين آخرين أحق وأجدر بالتواجد فى التشكيلة الأساسية على رأسهم مصطفى محمد وخالد بوطيب وعبدالله جمعة وإمام عاشور وكريم بامبو.

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وحذر مرتضى منصور، المدير الفنى من الظلم وطالبه بتطبيق العدالة بين جميع اللاعبين واستبعاد المقصرين والمجهدين، خصوصا أوباما وفرجانى ساسى ومحمد عبدالشافى قائلا: أوباما لازم يريح شوية حتى يستعيد مستواه وكذلك فرجانى ساسى الحاضر الغائب فى تشكيلة الأبيض الفترة الماضية، مؤكدا أن ساسى عليه مراجعة نفسه ويعيد حساباته وإذا كان عنده أى مشكلة شخصية تؤثر على مستواه فليعرضها علينا ونحن نساعده ولكن حتى هذا الحين لابد من إراحته ومنح فرصة للبدلاء.

وانتقد رئيس القلعة البيضاء الجهاز الفنى لفريقه بسبب عدم اعتماده على مصطفى محمد أو خالد بوطيب كمهاجم صريح وقال: عندما تغيرت طريقة اللعب وشارك مصطفى محمد كاد الزمالك يدرك التعادل لولا غياب التوفيق وأخطاء حكم المباراة الألمانى «بريش» الذى أهدى الهدف الثالث للأهلى من خطأ فادح ومخالفة واضحة وإعاقة من رمضان صبحى لشيكابالا.

فيما صبت الجماهير البيضاء غضبها على الحكم بسبب هذه الغلطة التى أكد معظم خبراء التحليل التحكيمى أنها مخالفة صريحة لصالح شيكابالا. فى سياق متصل، شهدت غرفة خلع ملابس الزمالك بعد المباراة جلسة عاصفة وانتقادات شديدة من ميتشو لبعض اللاعبين بسبب تراجع مستواهم وعدم التزامهم بالتعليمات وأخطائهم التى أهدت المنافس 3 أهداف على طبق من ذهب، وتعهد ميتشو للاعبين بأنه سيعيد حساباته فى مستوى بعض اللاعبين وتواجدهم فى التشكيلة الأساسية، وطالب البدلاء ببذل ما بوسعهم فى التدريبات لاستغلال فرصة مشاركتهم فى المباريات المقبلة.

من جهة ثانية، كرم مرتضى منصور، أسرة أدهم الكيكى أصغر مشجعى الزمالك الذى وافته المنية أمس الأول فى حادث سيارة أثناء ذهابه للاستاد لمؤازرة الأبيض، حيث قرر منح أسرته عضوية عاملة مجانية، وتعهد منصور بتحمل كافة مصاريف علاج والد الطفل وشقيقتيه اللتين أصيبتا فى الحادث، فيما ناشدت الجماهير رئيس النادى تكريم وتخليد ذكرى أدهم بوضع صورة له فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بحيث تكون ملهمة ودافعًا لكل لاعب أثناء التدريبات وقبل كل مباراة بالقتال من أجل حصد الدورى ودورى الأبطال والسوبر الإفريقى.