الارشيف / اخبار الرياضه

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا بصعوبة في الدوري الإيطالي

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا بصعوبة في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على حساب نظيره هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

Advertisements

احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لفريق فيرونا انبرى لها صامويل دي كاميني في الدقيقة 20 سددها في القائم الأيمن، قبل أن ترتد لأحد لاعبي هيلاس فيرونا ليسددها بدوره في نفس القائم مرة أخرى، لكن الهجمة لم تنته واكتملت بهدف لصالح الضيوف عن طريق ميجيل فيلوسو في الدقيقة 21 بعدما أطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المخضرم بوفون.

وتمكن اليوفي من تسجيل هدف التعادل عن طريق آرون رامزي في الدقيقة 31 بتسديدة غيرت اتجاهها، ثم سجل النجم البرتغالي هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب الدوري في انتظار باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا بصعوبة في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا