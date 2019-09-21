رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا بصعوبة في الدوري الإيطالي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا على حساب نظيره هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لفريق فيرونا انبرى لها صامويل دي كاميني في الدقيقة 20 سددها في القائم الأيمن، قبل أن ترتد لأحد لاعبي هيلاس فيرونا ليسددها بدوره في نفس القائم مرة أخرى، لكن الهجمة لم تنته واكتملت بهدف لصالح الضيوف عن طريق ميجيل فيلوسو في الدقيقة 21 بعدما أطلق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك المخضرم بوفون.
وتمكن اليوفي من تسجيل هدف التعادل عن طريق آرون رامزي في الدقيقة 31 بتسديدة غيرت اتجاهها، ثم سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 49.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب الدوري في انتظار باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتًا.
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