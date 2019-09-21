شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على الجونة في افتتاح مبارياته بالدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بالدوري المصري الممتاز عن الموسم الجديد، بعد الانتصار على نظيره الجونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجونة.

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هدف المباراة الوحيد سجله محمد ناجي «جدو»، مهاجم الجونة، بالخطأ في مرماه بعد تحويل عرضية عبدالرحمن مجدي من ركلة ثابتة في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

بتلك النتيجة يحتل الإسماعيلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط بالتساوى مع المقاولون الذي حقق انتصارا أيضا على طلائع الجيش بنفس النتيجة.