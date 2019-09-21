شكرا لقرائتكم خبر عن «ديسابر» يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز المصري.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
أحمد الشناوي، رجب بكار، عبدالله بكري، عمر جابر، ويلفريد كانون، محمد حمدي، محمد فتحي، عبدالله السعيد، إبراهيم حسن، محمد فاروق، إيريك تراوري.
ويجلس على دكة البدلاء: مهدي سليمان، طارق طه، محمد عطوة، أحمد توفيق، إسلام عيسى، عبده لومالا، دودو الجباس.
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