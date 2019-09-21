«الخطيب» للاعبي الأهلي: مبروك السوبر.. ولكن يبقى التحدي الأكبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، بزيارة معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالإسكندرية، لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر، أمس، على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أشاد «الخطيب» خلال الجلسة التي جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي اليوم، على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق، بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون وانضباطهم السلوكي والتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي في مباراة مهمة أسعدت نتيجتها عشاق الأهلي في كل مكان.
وأكد رئيس النادي للاعبين خلال الجلسة أنهم نجحوا في تحقيق بطولة مهمة مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا في الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتا الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الأفريقية في مونديال العالم للأندية.
وأوضح أن النادي سيواصل دعمه القوي في جميع الاتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا في حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات.
وواصل الخطيب حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته الشديدة في قدراتهم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التي تبقى كلمة السر الدائمة في تحقيق الانتصارات والوصول إلى منصات التتويج.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الاثنين، على استاد برج العرب في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز المصري.
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